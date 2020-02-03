Лавров обсудит перспективы сотрудничества России и АСЕАН с генсеком ассоциации

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хоем. Как сообщила официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова, стороны намерены обсудить перспективы развития российско-асеановского стратегического партнерства.

В частности, в Москве рассчитывают рассмотреть вопросы наращивания координации на международных и региональных площадках, укрепление взаимодействия в борьбе с новыми вызовами и угрозами, расширение сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, а также совместные шаги в контексте формирования Большого евразийского партнерства.

В программу трехдневного визита генерального секретаря ассоциации, который накануне прибыл в российскую столицу, входят также встречи с руководством Минэкономразвития, Минобрнауки, Минфина России. Кроме того, запланированы встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии и представителями деловых кругов, а также посещение Центра АСЕАН при МГИМО.

Россия и АСЕАН

В распространенном в преддверии встречи комментарии МИД РФ ассоциацию называют "одной из наиболее успешных региональных организаций, вокруг которой сформировалась сеть различных межгосударственных объединений с участием России и других ведущих мировых держав". На Смоленской площади также выражают твердое намерение развивать связи с АСЕАН и с удовлетворением отмечают достижения 2018 года, когда "российско-асеановские отношения вышли на уровень стратегического партнерства".

Важным направлением такого тесного и скоординированного взаимодействия в Москве считают общие усилия по борьбе с новыми вызовами и угрозами. "Компетентные ведомства оказывают помощь асеановским правоохранительным органам и спецслужбам в подготовке кадров, проводят для них курсы повышения квалификации по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Особый упор делается на наращивание совместных усилий по обеспечению международной информационной безопасности, в том числе в русле принятого на саммите Россия - АСЕАН в Сингапуре в 2018 году заявления о сотрудничестве в сфере использования информационно-коммуникационных технологий", - указали в министерстве.

Не менее значительной составляющей российско-асеановского сотрудничества являются торгово-экономические и инвестиционные связи, отмечают в МИД РФ. Наблюдается положительная динамика как товарооборота, так и объема взаимных инвестиций. "В российскую экономику поступило $1,4 млрд прямых капиталовложений из асеановских государств, при этом накопленный объем инвестиций составил $4,3 млрд. Аналогичную сумму Россия инвестировала в регионе", - отмечают в дипведомстве.

Общие подходы

В Москве часто обращают внимание на то, что некоторые страны, в частности Австралия, США и Япония, продвигают альтернативный Азиатско-Тихоокеанской концепции подход - Индо-Тихоокеанский. В МИД России считают, что реализация такого замысла несет угрозу фрагментации общего пространства региона. На Смоленской площади также указывают на то, что во многом этот подход идейно опирается на "порядок, основанный на правилах", а не на устоявшихся нормах международного права. В своем выступлении на международной конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели в январе Лавров отметил, что Россия ценит усилия АСЕАН по продвижению объединительной повестки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в противовес Индо-Тихоокеанской концепции.

В МИД РФ также указывают на то, что в контексте реализации инициативы президента России Владимира Путина о формировании Большого евразийского партнерства предпринимаются шаги по развитию отношений между ЕАЭС, АСЕАН и ШОС, "учитывая совпадающие базовые принципы и цели трех организаций".