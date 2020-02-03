Кисляк не предвидит эскалации отношений РФ и Белоруссии после визита Помпео в Минск

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Эскалация отношений между Россией и Белоруссией, а также Россией и Казахстаном после визитов госсекретаря США Майка Помпео не предвидится, поскольку связи РФ с этими государствами чрезвычайно прочны и корнями уходят в историю. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, отвечая на соответствующий вопрос.

"Что касается ожидания эскалации отношений с Белоруссией и Казахстаном в результате визита госсекретаря Помпео, то я абсолютно уверен, что наши отношения и с Белоруссией, и с Казахстаном имеют такую серьезную прочность, что визит Госсекретаря эскалацию этих отношений спровоцировать не может", - сказал сенатор.

Он подтвердил, что у каждой страны "есть выбор партнеров для политических и экономических контактов". "Белорусские и казахские партнеры имеют эти права, как и все остальные", - подчеркнул Кисляк.

"Но надо смотреть в корень наших отношений. Даже при том, что бывают какие-то разногласия, нас связывает общность судьбы и огромная дружеская, я бы сказал, привилегированная взаимозависимость, которая будет хорошим стабилизатором", - отметил парламентарий, который ранее занимал пост посла РФ в США.