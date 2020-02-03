И.о. министров культуры, природных ресурсов и труда Чувашии освободили от должностей

ТАСС, 3 февраля. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев в понедельник освободил от должностей трех исполняющих обязанности министров - и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела, и.о. природных ресурсов и экологии, и.о. министра труда и социальной защиты республики. Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном портале органов власти Чувашии.

Врио главы Чувашии Олег Николаев 31 января объявил об отставке правительства республики. С этого дня все министры работают в статусе исполняющих обязанности.

"Освободить Яковлева Константина Геннадиевича от исполнения обязанностей министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Освободить Исаева Ивана Васильевича от исполнения обязанностей министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Освободить Димитриева Сергея Петровича от исполнения обязанностей министра труда и социальной защиты Чувашской Республики", - отмечается в текстах документов.

Указы вступают в силу со дня его подписания. О назначениях на освобожденные должности пока не уточняется.

Президент России Владимир Путин 29 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Ранее Игнатьева исключили из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен депутат Госдумы Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.