Константинов: участников скандала в Керчи не планируется исключать из "Единой России"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Чиновников и депутатов, ставших участниками скандала после поздравления блокадников в Керчи, пока не планируется исключать из партии "Единая Россия", но сама ситуация будет обсуждаться.

Об этом сообщил журналистам председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Они уже наказаны, зачем дважды наказывать, трижды наказывать людей? Я думаю, вопрос будет обсуждаться на партийном уровне, но пока наше мнение, что того наказания, которое есть, достаточно", - ответил он на вопрос о том, будет ли подниматься вопрос исключения участников скандала из партии.