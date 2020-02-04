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Китайская вирусная пневмония
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Визит Путина в КНР остается в планах на вторую половину 2020 года

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, говорить о каких-то корректировках в планах главы государства "еще рано"

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Визит президента РФ Владимира Путина в Китай, запланированный на вторую половину 2020 года, остается в графике. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, повлияла ли ситуация с распространением коронавируса на планы российского лидера посетить КНР в этом году.

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Как отметил Песков, нынешний год только начался, "поэтому еще рано говорить о каких-то корректировках в планах президента". "Визит [Путина в Китай] в целом был запланирован на вторую половину года и этот визит действительно есть в планах", - сказал представитель Кремля.

В ноябре прошлого года первый заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн сообщал журналистам, что в Китае ожидают государственный визит президента Путина в 2020 году. В предыдущий раз российский лидер посещал Китай с рабочим визитом в апреле 2019 года.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань в провинции Хубэй вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, власти зарубежных стран занимаются эвакуацией своих граждан. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайПесков, Дмитрий СергеевичКитайская вирусная пневмония
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