Олимпийская чемпионка по фехтованию стала замминистра физкультуры и спорта Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Российская фехтовальщица-рапиристка, олимпийская чемпионка Аида Шанаева назначена замминистра физкультуры и спорта Северной Осетии. Об этом сообщил на заседании правительства республики глава администрации главы и правительства республики Рустем Келехсаев.

Предшественником Шанаевой был Валерий Гульчеев, который покинул пост по собственному желанию.

Аида Шанаева - Олимпийская чемпионка 2008 года, чемпионка мира и Европы, призер чемпионатов мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России. Член сборной России по фехтованию на рапире с 2000 года.

Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне.