"Единая Россия" усовершенствует меры ответственности чиновников за неуважение к гражданам

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" подготовила законодательные инициативы об ответственности чиновников за неуважение граждан, но внесет их на рассмотрение Госдумы только после тщательного анализа. Об этом во вторник сообщил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря генерального совета партии Александр Хинштейн.

Парламентарий в ходе пленарного заседания нижней палаты напомнил о скандальных случаях с подарками блокадникам в Керчи, поведением экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева на встрече с сотрудниками МЧС, а также высказываниями в Twitter руководителя самарского бюро МСЭ Дмитрия Драча.

"Сегодня в законодательстве уже есть ответственность за унижение чести и достоинства человека, а в КоАП даже предусмотрена отдельная санкция для должностных лиц. Тем не менее эта статья де-факто не работает", - сказал Хинштейн. Он призвал разобраться в причинах неэффективности имеющихся норм. "В чем причина этого: или не хватает существующих механизмов, или недорабатывают правоохранители", - задался вопросом депутат.

"Самым внимательным образом "Единая Россия" намерена проанализировать и изучить сложившуюся практику, чтобы понять, нужны ли новые законодательные инициативы об ответственности представителей власти за неуважительное отношение к гражданам, - отметил он. - Соответствующие предложения "Единой Россией" уже подготовлены, но мы внесем их, лишь убедившись, что без этого не обойтись".

В связи с этим единоросс напомнил о поручении президента РФ по итогам заседания Совета по правам человека рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за оскорбление граждан. "Единая Россия" намерена и впредь занимать самую жесткую, принципиальную позицию по отношению к тем госслужащим, кто возомнил себя выше людей, оторвался от земли. Очевидно, что наряду с такой точечной работой, необходим, возможно, и системный, в том числе законодательный, подход", - заключил Хинштейн.