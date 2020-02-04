Крашенинников считает нецелесообразным закрепление в Конституции положений о браке и Боге

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Включение в Конституцию РФ положений о браке и боге нецелесообразно, считает глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мне кажется, не надо, - ответил он на вопрос о необходимости закрепления в Основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. - У нас это указано в Семейном кодексе".

Говоря о целесообразности включения в основной закон страны положения о боге, парламентарий отметил, что "Бог есть в душе у человека". "Вне зависимости от того, будет ли он записан в тексте закона или нет", - подчеркнул Крашенинников, добавив, что есть "другие тексты", которым можно следовать в религиозном плане.