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Кадыров назначил нового министра образования и науки в Чечне

Им стал Идрис Байсултанов, ранее занимавший должность первого замруководителя администрации главы и правительства региона

ГРОЗНЫЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Министром образования и науки Чеченской республики назначен Идрис Байсултанов, ранее занимавший должность первого замруководителя администрации главы и правительства региона.

"Идрис Байсултанов имеет большой опыт управленческой и научной деятельности. В течение шести лет руководил медицинским институтом Чеченского государственного университета, а в последнее время работал в должности первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики. Идрис Хасаевич, будучи куратором, глубоко изучил ситуацию в сфере образования и науки Чеченской Республики, имеет научно аргументированное мнение о путях дальнейшего развития и совершенствования образования", - сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с руководителями районных отделов образования.

Кадыров поручил новому министру уделить особое внимание изучению ситуации на местах и выработке подходов для наиболее эффективного решения проблемных вопросов сферы образования.

С 2013 года должность министра образования и науки Чеченской Республики занимал Исмаил Байханов.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказЧечня
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