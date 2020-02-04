Министр промышленной политики Крыма Васюта ушел в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта покидает свой пост. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован во вторник.

"Принять отставку Васюты Андрея Геннадиевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра промышленной политики Республики Крым 5 февраля 2020 года согласно поданному заявлению", - говорится в документе.

54-летний Васюта был назначен на должность министра промышленной политики Крыма в феврале 2016 года. До этого с января 2015 года Васюта возглавлял унитарное предприятие "Крымские морские порты". В конце 1990-х годов он уже работал в правительстве региона - некоторое время занимал должность замминистра экономики Крыма.