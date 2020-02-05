Путин 5 февраля обсудит с правительством реализацию поручений по итогам послания

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет очередное совещание с членами правительства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет реализация поручений по итогам послания Федеральному собранию РФ. С докладами по этому поводу выступят председатель правительства Михаил Мишустин, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова", - отметили в Кремле.

Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов, сообщили в пресс-службе.

Глава государства регулярно проводит совещания в Кремле с членами правительства, однако это будет первое такое мероприятие с представителями нового состава кабмина. В предыдущий раз президент собирал подобное совещание 11 декабря прошлого года.

Поручения по итогам послания

Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января. Президент анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян, озвучил предложения в экономической сфере, а также инициировал ряд изменений в Конституцию страны. По оценке главы Минфина РФ Антона Силуанова, дополнительные расходы по финансированию мер из послания до 2024 года составят 4,128 трлн рублей, из которых 3,77 трлн рублей - средства федерального бюджета.

В конце января были опубликованы поручения президента по реализации послания. Так, в частности, премьер-министру было поручено в срок до 15 апреля обеспечить финансирование исполнения поставленных в документе задач. К тому же сроку должен быть подготовлен законопроект о ежегодной индексации материнского капитала и продлении этой программы до конца 2026 года. Право на материнский капитал в размере более 466 тыс. рублей должны получить семьи уже при рождении с 1 января 2020 года первого ребенка, а в случае рождения второго ребенка размер выплаты должен увеличиться на 150 тыс. рублей.

Еще одна инициатива Путина касалась выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума, пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Президент поручил также обеспечить к 1 сентября 2023 года поэтапный переход на повсеместное бесплатное горячее питание для учеников начальной школы.

До 1 июня текущего года должен быть утвержден порядок выплат учителям за классное руководство, до 1 августа - предусмотрены дополнительные меры по обеспечению жильем медиков, работающих на селе.

Согласно поручениям, к 20 апреля Путин ожидает доклад о ходе формирования комплекса архивных документов, посвященных Второй мировой войне. В послании президент отмечал, что в России будет создан крупнейший и самый полный архивный центр по данной теме, и эти материалы будут доступны как для россиян, так и для жителей всего мира.

Ряд поручений президента по итогам послания касается экономической сферы. В частности, глава государства поставил правительству задачу к 1 июня представить перечень проектов по развитию транспортной инфраструктуры, финансирование которых может осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе. До 30 апреля должно быть обеспечено принятие законов для формирования механизмов защиты и поощрения капиталовложений.

Новое правительство

После оглашения президентского послания Дмитрий Медведев заявил, что его правительство подает в отставку. Он добавил, что считает это решение правильным в контексте предложенных президентом изменений в Конституцию.

21 января президент утвердил структуру и состав нового кабинета во главе с Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь девять вице-премьеров и 21 министр. 15 прежних членов правительства в его состав не вошли.

На заседании правительства 30 января Мишустин заявил, что члены кабмина должны крайне внимательно подойти к достижению национальных целей развития и выполнению послания президента. "Сроки достаточно жесткие, но они должны соблюдаться неукоснительно, и опоздания и срывы должны быть исключены", - сказал премьер.