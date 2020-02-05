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Путин: Россия готова к восстановлению взаимоуважительного диалога Москвы и Лондона

По словам российского лидера, нынешнее состояние отношений вряд ли удовлетворяет оба государства

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Восстановление диалога и торговых обменов Москвы и Лондона отвечает общим интересам двух сторон, и Россия к этому готова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

"Нынешнее состояние отношений России и Великобритании вряд ли удовлетворяет обе стороны. Убеждены, что восстановление взаимоуважительного политического диалога, укрепление торгово-экономических обменов, наращивание культурно-гуманитарных контактов отвечает общим интересам. И мы к этому готовы", - сказал Путин.

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