Путин: Россия готова к восстановлению взаимоуважительного диалога Москвы и Лондона

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Восстановление диалога и торговых обменов Москвы и Лондона отвечает общим интересам двух сторон, и Россия к этому готова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

"Нынешнее состояние отношений России и Великобритании вряд ли удовлетворяет обе стороны. Убеждены, что восстановление взаимоуважительного политического диалога, укрепление торгово-экономических обменов, наращивание культурно-гуманитарных контактов отвечает общим интересам. И мы к этому готовы", - сказал Путин.