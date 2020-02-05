Лавров: Россия и Куба работают над масштабными проектами в сфере энергетики и металлургии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия и Куба ведут совместную работу над масштабными проектами в сфере энергетики и металлургии, а также в ряде других областей, в том числе высокотехнологичных. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Prensa Latina.

"Работаем над реализацией масштабных совместных проектов в энергетике и металлургии, транспортной инфраструктуре, в сфере развития информационно-коммуникационных и космических технологий, биофармацевтики и биотехнологий. Осуществляем поставки железнодорожной и автомобильной техники, создаем соответствующую сервисную базу", - перечислил глава дипведомства.

"Ценим то, что кубинское руководство отводит России особую роль в модернизации национальной экономики и процессе актуализации социально-экономической модели развития страны", - отметил министр. Он добавил, что практическая кооперация двух стран имеет многопрофильный характер.

По его словам, Россия и Куба продолжают "выстраивать модель долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества", которая не зависит от изменений внешнеполитической конъюнктуры и ориентирована в том числе "на обеспечение энергетической и продовольственной безопасности" островного государства. Лавров напомнил, что такая установка была подтверждена на заседании двусторонней межправкомиссии в сентябре 2019 года.

Глава МИД РФ указал на тесную внешнеполитическую координацию двух стран, в основе которой находится "приверженность незыблемым принципам международного права, включая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела". "В будущее российско-кубинских отношений, имеющих для нас самоценный характер, смотрим с оптимизмом. Знаем, что аналогичного подхода придерживаются и кубинские друзья", - подчеркнул он.

Культурные связи

Как отметил Лавров, Москва и Куба расширяют и культурно-гуманитарные связи, включая образовательные обмены. "Наша страна принимает традиционно активное участие в Гаванской международной книжной ярмарке, в театральном фестивале и кинофестивалях. Попеременно каждый год в двух столицах проходят недели российских или кубинских фильмов", - сказал он.

По словам министра, в РФ ежегодно приезжают 100 кубинских студентов, в том числе для изучения русского языка и литературы, а в Гаванском университете функционирует Центр изучения русского языка и тестирования "Институт А. С. Пушкина". "Мы вместе отметили 500-летие кубинской столицы, где с успехом прошли Дни Санкт-Петербурга. Позолоченный купол национального Капитолия Гаваны, отреставрированный российскими специалистами, вновь сияет во всей красе", - заключил Лавров.

Участие в праздновании 75-летия Победы

Лавров заявил, что участие кубинского президента Мигеля Диас-Канеля в праздничных мероприятиях в Москве в честь 75-летия Победы в 2020 году является символом братских уз, объединяющих народы Кубы и России.

"Символично и то, что президент Кубы Диас-Канель посетит Россию, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия разгрома нацизма. Видим в этом очередное подтверждение объединяющих наши народы братских уз", - сказал он.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая в Москве. Россия также направила приглашения президенту США Дональду Трампу, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Кубы, Сербии, Франции, Чехии.

Память Фиделя Кастро

Сергей Лавров рассказал, что маршрут его предстоящей поездки в Латиноамериканский регион был специально подобран так, чтобы почтить память лидера Кубинской революции Фиделя Кастро (1926-2016).

"История двусторонних отношений неразрывно связана с именем идейного вдохновителя и творца Кубинской революции, подлинного лидера стойкого и несгибаемого народа острова Свободы Фиделя Кастро, - заявил глава дипведомства в интервью информационному агентству Prensa Latina. - Это личность без преувеличения планетарного масштаба. Мы специально подбирали такой маршрут, чтобы почтить память команданте и посетить кладбище Святой Ифигении, где также покоится прах других борцов за независимость Кубы". "Для меня это имеет большое значение, ведь Фидель для многих поколений россиян остается примером истинного служения Родине и своему народу", - добавил Лавров.

Министр отметил, что 8 мая будет отмечаться 60-летие восстановления дипломатических отношений между двумя странами. "Это солидная дата. За это время мы достигли значительных успехов, - указал он. - Сегодня Куба - приоритетный партнер России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна".

"Наше разноплановое взаимодействие, основанное на прочных традициях дружбы и сотрудничества, на объективном совпадении интересов, устремлено в будущее. Взаимная нацеленность на укрепление российско-кубинского стратегического партнерства подтверждается в ходе регулярных контактов на высшем и высоком уровне", - подчеркнул Лавров.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров 5-7 февраля посетит с визитом Латинскую Америку. 5 февраля он совершит техническую остановку в городе Сантьяго-де-Куба, где предполагается встреча с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.