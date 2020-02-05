Полномочия ЦИК по всероссийскому голосованию внесут в проект о поправке к Конституции РФ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президентский законопроект о поправке к Конституции ко второму чтению дополнят положениями о полномочиях Центризбиркома по проведению всероссийского голосования о внесении изменений в основной закон. Об этом в среду журналистам сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Общероссийское голосование у нас будет прописано во второй статье [законопроекта]. Соответственно, у нас и компетенции у избиркома этой нет. Поэтому мы будем наделять в этом законе компетенцией ЦИК и его органы по поводу проведения всероссийского голосования", - сказал Крашенинников.

По его словам, во второй, процедурной, статье законопроекта, которая должна вступить в силу еще до голосования, будут прописаны его дата, время, тип избирательных урн и другие организационные вопросы. "Этого ничего у нас нет. Мы это делаем впервые", - подчеркнул председатель профильного комитета.

В нынешней редакции второй статьи проекта закона указано, что документ "выносится на общероссийское голосование", но не уточняется его механизм, сроки и полномочия ответственных органов.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.