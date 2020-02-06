Кремль не знает о предложении ввести понятие "федеральные территории"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кремль пока не знаком с идеей внести в Конституцию РФ понятие "федеральные территории".

Ранее член рабочей группы по изменениям в Конституцию Сергей Харитонов предложил рабочей группе проработать вопрос о создании в России особых федеральных территорий, не входящих в субъекты РФ, которые в силу своей специфики требуют особого управления.

"Не знакомы", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг на вопрос журналистов, знают ли в Кремле об инициативе о федеральных территориях.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что идея "будет прорабатываться в группе [рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ]".