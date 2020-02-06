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Отставки и назначения

Врио главы Чувашии освободил от должности и. о. министра экономического развития региона

О назначениях на освободившуюся должность пока не сообщается

ТАСС, 6 февраля. Врио главы Чувашии Олег Николаев подписал указ об отставке исполняющего обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли республики Павла Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале органов власти республики.

Врио главы Чувашии Олег Николаев 31 января объявил об отставке правительства республики. Все министры с этого дня работают в статусе исполняющих обязанности.

"Освободить Иванова Павла Валерьевича от исполнения обязанностей министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики", - отмечается в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания. О назначениях на освободившуюся должность пока не сообщается.

Теги
РоссияОтставки и назначенияЧувашия
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