Врио главы Чувашии подписал указ о реформировании структуры правительства региона

ТАСС, 6 февраля. Врио главы Чувашии Олег Николаев в четверг подписал указ об образовании Министерства промышленности и энергетики республики, которому будут переданы функции Минэкономразвития республики в сфере промышленности и электроэнергетики и функции Минстроя в сфере энергетики. Указ опубликован на официальном портале органов власти региона.

"Образовать Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики, передав ему функции: Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в сфере промышленности и электроэнергетики, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в сфере энергетики", - отмечается в тексте документа.

В указе также говорится, что Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашии будет переименовано в Министерство экономического развития и имущественных отношений. Ему также будут переданы функции Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела в сфере туризма.

Министерство юстиции и имущественных отношений республики будет преобразовано в Государственную службу Чувашии по делам юстиции. Оно получит функции по проведению правовой экспертизы проектов правовых актов республики, антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чувашии и их проектов, а также общей координации проведения органами исполнительной власти республики мониторинга правоприменения законодательных и иных нормативных правовых актов.

Согласно документу, министерство по делам гражданской обороны (ГО) и чрезвычайным ситуациям (ЧС) Чувашии будет преобразовано в государственный комитет республики по делам ГО и ЧС. Указ вступает в силу после его официального опубликования. Отмечается, что все изменения структуры министерств проводятся "в целях формирования эффективной структуры органов исполнительной власти Чувашской Республики".

Президент России Владимир Путин 29 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен бывший депутат Госдумы Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. После назначения врио главы республики правительство Чувашии ушло в отставку. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года.