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Россия напомнила Германии в СБ ООН, кто в недавней истории нападал на территорию Украины

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в новейшей истории агрессия против территории Украины совершалась только в 1941 году

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил представителю Германии, что в новейшей истории агрессия против территории Украины совершалась только в 1941 году.

"Всегда восторгаемся памятью [постпреда Германии при ООН] Кристофа [Хойсгена], который участвовал в переговорах по выработке Минских договоренностей", - сказал в четверг на заседании Совета Безопасности дипломат, комментируя антироссийскую риторику, прозвучавшую от представителей западных стран. "Правда, в последнее время память его начала подводить", - констатировал он.

Что касается "агрессии в отношении Украины, то в недавней истории есть только один факт такой агрессии - 22 июня 1941 года", продолжил Полянский, оговорившись, что не будет "называть страну, которая эту агрессию совершила, тем более что это сейчас пытаются забыть националистические силы на Украине, подпевая словам о якобы имевшей место российской агрессии".

"Вы [в ООН] продвигаете очень красивые инициативы, в том числе обсуждение [темы] женщин и детей в военных конфликтах, - отметил он. - Каждое ваше выступление, где вы подыгрываете нежеланию украинской стороны разговаривать с собственным народом, - это не теоретическое продвижение этих инициатив, а практические жизни женщин и детей, которые погибают в Донбассе от пуль и бомб украинских военных". "Задумайтесь над этим в следующий раз, когда будете выступать на эту тему", - посоветовал представитель РФ.

Хойсген в своем выступлении предположил, что "по мере продолжения дискуссии Россия в какой-то момент заявит, что это Украина вторглась в Россию, а не наоборот". "Относительно Минских соглашений, их главное положение заключалось в прекращении огня, но Россия не выполнила его, продолжив боевые действия в Дебальцево, что сделало дальнейшее выполнение соглашений таким сложным, - изложил он свое видение ситуации. - И мы поздравляем наших украинских друзей с тем, что они его выполняют".

Схожие обвинения были высказаны также представителями США и Великобритании. "Россия должны уважать территориальную целостность Украины и отвести свои силы со всей территории страны, а также прекратить незаконную аннексию Крыма и Севастополя", - заявила, в частности, британский постпред Карен Пирс.

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