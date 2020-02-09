Антонов поддержал идею "хоккейной дипломатии" посла США в России Салливана

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Глава российского диппредставительства в американской столице Анатолий Антонов поддерживает предложение посла США в РФ Джона Салливана о развитии двусторонних отношений путем "хоккейной дипломатии". Он заявил об этом в субботу, отвечая на вопросы ТАСС по случаю предстоящего Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.

"Мы поддерживаем любые инициативы по развитию контактов по межгосударственной линии - между официальными представителями и ведомствами, между общественными организациями и гражданами наших стран", - подчеркнул российский посол.

"Что касается "хоккейной дипломатии", то мы три года назад инициировали участие американских команд в международном детском турнире в городе Новомосковске Тульской области. Видим, какой это дает результат: дети, их родители, болельщики нашли в России новых друзей, по-настоящему открыли для себя нашу страну", - добавил Антонов.

"Можем только пожелать послу Салливану успехов на этом направлении и подтвердить, что "хоккейная дипломатия" работает. Как и любая другая, нацеленная на позитивный и взаимовыгодный результат", - заключил глава российской дипмиссии.

Ранее Салливан посетил хоккейный матч между московскими командами "Спартак" и "Динамо" на "ЦСКА Арене". Он открыл игру, вбросив шайбу. В середине января посол США выражал намерение заняться "хоккейной дипломатией".