{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Антонов поддержал идею "хоккейной дипломатии" посла США в России Салливана

Глава российского диппредставительства в Вашингтоне заявил, что Москва поддерживает любые инициативы по развитию контактов по межгосударственной линии

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Глава российского диппредставительства в американской столице Анатолий Антонов поддерживает предложение посла США в РФ Джона Салливана о развитии двусторонних отношений путем "хоккейной дипломатии". Он заявил об этом в субботу, отвечая на вопросы ТАСС по случаю предстоящего Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.

"Мы поддерживаем любые инициативы по развитию контактов по межгосударственной линии - между официальными представителями и ведомствами, между общественными организациями и гражданами наших стран", - подчеркнул российский посол.

"Что касается "хоккейной дипломатии", то мы три года назад инициировали участие американских команд в международном детском турнире в городе Новомосковске Тульской области. Видим, какой это дает результат: дети, их родители, болельщики нашли в России новых друзей, по-настоящему открыли для себя нашу страну", - добавил Антонов.

"Можем только пожелать послу Салливану успехов на этом направлении и подтвердить, что "хоккейная дипломатия" работает. Как и любая другая, нацеленная на позитивный и взаимовыгодный результат", - заключил глава российской дипмиссии.

Ранее Салливан посетил хоккейный матч между московскими командами "Спартак" и "Динамо" на "ЦСКА Арене". Он открыл игру, вбросив шайбу. В середине января посол США выражал намерение заняться "хоккейной дипломатией".

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
Реклама на ТАСС
Посольство РФ в США разъясняет официальным лицам суть встречи лидеров "пятерки" СБ ООН
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что не видел какой-либо реакции на предложение провести саммит со стороны вашингтонской администрации, законодателей или других представителей правящей элиты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС