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Лавров считает, что Обама оставил Трампу "отвратительное наследство"

Глава МИД РФ имел в виду, в частности, ситуацию с российской дипсобственностью

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Барак Обама, уходя с поста президента США, оставил плохое наследство своему преемнику Дональду Трампу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете".

Министр вспомнил, как Обама, "обидевшись за получившего у нас убежище Эдварда Сноудена", отменил приезд в Москву на саммит, где "готовился к подписанию очень интересный документ о стратегической стабильности". "Такая манера ставить личное над государственным у него все-таки проявлялась. Так же, как она проявилась, когда в декабре 2016 году, уже уходя с поста президента, он "хлопнул дверью", отняв российскую дипсобственность, выгнав дипломатов и тем самым оставив Дональду Трампу отвратительное наследство в отношениях с Россией, что до сих пор в известной степени сказывается", - добавил он.

2 сентября 2017 года американские власти в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности РФ и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. Россия расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. 26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).

О налаживании отношений

По словам Лаврова, Трамп настроен на налаживание отношений с Россией, однако перспективы их нормализации пока туманны.

Министр отметил, что когда он встречался с госсекретарем Майклом Помпео в Вашингтоне в декабре прошлого года, стороны условились придать новый импульс российско-американскому диалогу, чтобы "был хотя бы какой-то прогресс". "Президент США Дональд Трамп также говорит, что нам надо "ладить". В Москву приехал новый посол США Джон Салливан. Он уверяет, что хотел бы конкретно помогать продвигаться хотя бы по некоторым вопросам, но для начала надо все-таки нормализовать отношения между странами. Перспективы конкретных шагов весьма туманны", - подчеркнул он.

Глава МИД напомнил, что в прошлом году "с горем пополам" удалось возобновить диалог по контртерроризму, добавив, что в этих вопросах "точно не следует возводить искусственные препятствия". Лавров отметил, что США передали России пару раз за последние несколько лет информацию, которая позволила предотвратить теракты в России. "Мы тоже им передаем соответствующую информацию еще со времен Бостонского марафона. И у нас вроде бы возобновились контакты", - сказал он.

"Когда в октябре 2019 года Вашингтон предложил продолжить консультации, мы договорились, что к моему визиту приурочим принятие совместного заявления по контртерроризму, чтобы обозначить позитивный сигнал - есть темы, по которым Россия и США могут действовать с единых позиций и под которыми могут вместе подписываться, - сказал министр. - Но когда я приехал, оказалось, что они опять что-то не успели согласовать". Трудно сейчас с нашими американскими партнерами работать конкретно".

Спорные вопросы

Отвечая на вопрос, работает ли группа по разрешению спорных вопросов, о создании которой была договоренность еще с бывшим госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Лавров сказал, что группа работает, за последние годы состоялось 12-13 заседаний, но пока без особых успехов.

Министр отметил, что еще до Тиллерсона на этих встречах все сводилось к тому, что российский представитель зачитывал своему американскому коллеге перечень проблем, неприемлемых действий со стороны американской администрации, приводил примеры, передавал памятные записки. "Там перечислялось все, начиная от захвата российской дипломатической собственности и волюнтаристского сокращения персонала российских дипмиссий, до похищения россиян - Бута, Ярошенко, Селезнева, многих других. Проблема заключалась и в том, как к россиянам относятся в американских тюрьмах, обеспечивают ли им нормальные условия и прочее", - сказал он.

"Американская сторона нам отвечала, что будет этим заниматься, но Россия, мол, должна перестать вмешиваться в американские дела, потому что все взаимосвязано, и не бывает наказания без преступления. Такая сказка про белого бычка, как раньше говорили", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Теги
Обама, БаракЛавров, Сергей ВикторовичТрамп, ДональдТиллерсон, РексПомпео, Майкл (Майк)
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