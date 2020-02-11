В рабочей группе предлагают закрепить в Конституции нацпроекты как приоритет госполитики

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, депутат Госдумы Ольга Баталина предложила закрепить в основном законе реализацию национальных проектов как один из ключевых приоритетов государственной политики.

"Есть предложение включить в текст Конституции национальные проекты", - сказала Баталина на заседании рабочей группы по вторник.

Она отметила, что национальные проекты концентрируют все ресурсы и потенциал на достижении ключевых целей развития страны. Депутат напомнила, что опыт реализации национальных проектов был у России в 2000-е годы, тогда они "позволили добиться очень существенных результатов".

"Сегодня мы находимся на этапе реализации очередных национальных проектов. Это приоритеты, которые заданы президентом, поддерживаются обществом. Поэтому предлагается в Конституцию РФ ввести национальные проекты, их реализацию как один из ключевых приоритетов государственной политики", - подчеркнула Баталина.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.