Рябков сообщил, что военные России и США находятся в контакте по ситуации в Идлибе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Российские и американские военные поддерживают контакты по всем вопросам обстановки в Сирии, ситуация в провинции Идлиб не выпадает из этих обсуждений. Об этом заявил во вторник ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Все вопросы обсуждаются по каналам связи между военными, - сказал он, отвечая на вопрос, поддерживаются ли контакты между РФ и США по Идлибу. - Нет вопросов, которые в контексте Сирии выпадают из этих обсуждений".

"У меня нет конкретной информации, что и как обсуждается применительно к ситуации в Идлибе сейчас. Но я знаю достоверно, что никаких исключений из повестки дня не было", - добавил высокопоставленный дипломат.

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило, что по меньшей мере пять турецких военнослужащих погибли в понедельник в результате обстрела в Идлибе. В министерстве также сообщили, что Турция нанесла в тот же день удары по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных в Идлибе. В Минобороны сообщили, что "Турция дала молниеносный ответ на атаки режима в соответствии с правилами ведения войны и законным правом на самооборону". За последние семь дней турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии, в результате чего погибли 10 военнослужащих и трое из числа гражданского персонала.