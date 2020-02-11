Песков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии пока не планируется

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии пока не планируется, но лидеры могут договориться о контакте при необходимости. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если президенты посчитают необходимым [встреча может состояться], - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, назрела ли необходимость личной встречи двух лидеров для обсуждения ситуации в Идлибской зоне. - Пока такого решения не принимали".

РФ считает выполнение сочинских договоренностей наиболее важным шагом для урегулирования в Сирии, но ситуация в Идлибе вызывает беспокойство, заявил Песков.

"В настоящий момент мы считаем наиболее важным выполнение сочинских договоренностей... и, конечно, пресечение любой террористической активности, которая направлена против вооруженных сил Сирии и против российских военных объектов, - сказал представитель Кремля. - Мы считаем подобные вылазки из Идлиба недопустимыми". Песков подчеркнул, что "эта ситуация беспокоит Кремль".

Пресс-секретарь главы государства с сожалением констатировал, что "на протяжении длительного времени террористические группировки достаточно вольготно себя чувствуют в Идлибской зоне". "Они не просто вольготно себя чувствуют, но еще и организовывают нападения и агрессивные действия в отношении и сирийцев, и наших объектов", - добавил он.

Песков сделал особый акцент на том, что российская сторона не дает никаких оценок сложившейся ситуации. "Это зафиксировано опять же в тексте, мы констатируем текст подписанного документа. Здесь нет места для каких-то оценок и здесь нет допуска для каких-то трактовок", - подчеркнул он.