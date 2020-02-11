В Керчи избран новый глава городского совета

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Новый глава горсовета назначен в Керчи вместо уволенной после скандала с подаренными блокадникам батонами Маи Хужиной. Депутаты городского совета на очередной сессии избрали председателем Ольгу Солодилову, которая занимала пост врио главы городского парламента. Решение керченского горсовета опубликовано на официальном сайте .

"Избрать главой муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым - председателем Керченского городского совета Солодилову Ольгу Станиславовну на срок полномочий Керченского городского совета второго созыва", - говорится в тексте решения.

В пресс-службе горсовета Керчи ТАСС уточнили, что на должность претендовали два кандидата. Конкуренцию Солодиловой составил парламентарий Дмитрий Миронов. За Солодилову проголосовали 22 депутата, три голоса были отданы за Миронова.

62-летняя Солодилова с 1996 года работала в социальной службе города, в 1998 года возглавила ее. В 2014 году стала директором Комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Керчи. С 2017 занимала должность заместителя председателя городского совета предыдущего созыва.