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Посол России призвал Болгарию придерживаться в двусторонних отношениях заветов прошлого

Как отметил Анатолий Макаров, важно не забывать, что сила в единстве

ВАРНА /Болгария/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Торжественная церемония, посвященная Дню дипломатического работника РФ, прошла во вторник в Варне у памятника российскому дипломату - графу Николаю Игнатьеву. Как передает корреспондент ТАСС, в церемонии принял участие губернатор Варненской области Стоян Пасев, представители городской администрации Варны, политических партий и общественных движений, которые вместе с российскими дипломатами возложили венки и цветы к памятнику Игнатьеву.

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров в своем выступлении призвал болгарских коллег помнить историю и в вопросах двусторонних отношений следовать заветам прошлого. "Огромную роль в становлении дипломатических отношений между Россией и Болгарией сыграл человек, память которого мы собираемся почтить в этот день - граф Николай Павлович Игнатьев. Самая большая победа этого выдающегося российского дипломата - подготовка и подписание Сан-Стефанского мирного договора, положившего конец Русско-турецкой войне 1877-1878 годов и ознаменовавшего начало возрождения болгарской государственности", - отметил в своем выступлении посол РФ.

Макаров подчеркнул, что "Игнатьев стремился добиться для Болгарии максимальной справедливости, расширив ее границы по этому договору от Черного до Эгейского морей". "Много лет минуло с тех пор. Болгария стала свободной и по сей день отдает дань памяти великому дипломату, мечтавшему о ее объединении и отстаивавшему ее интересы. Сегодня, когда внешние силы вновь пытаются посеять вражду между Россией и Болгарией, искусственно разрушая архитектуру наших отношений, нам необходимо придерживаться заветов прошлого, не забывая, что наша сила в единстве", - указал посол России.

Макаров поблагодарил представителей местной администрации за бережное сохранение памяти о Николае Игнатьеве - почетном гражданине города - и уважительное отношение к общей истории.

Цветы были возложены и к мемориальной доске вице-консула России в Варне Александра Рачинского.

Государственный деятель, генерал и дипломат Николай Игнатьев был главным переговорщиком с русской стороны при заключении Сан-Стефанского мирного договора (3 марта 1878 года), который заложил основы болгарской государственности после Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

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