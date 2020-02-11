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Предложения по изменениям в Конституции

КПРФ внесет в Госдуму законопроект о Конституционном собрании

В партии считают, что Конституция в измененном виде должна приниматься на общероссийском голосовании

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Фракция КПРФ внесет в Госдуму законопроект о созыве Конституционного собрания, заявил зампред ЦК партии Юрий Афонин. По мнению коммунистов, итогом процесса внесения поправок в основной закон не должно стать апрельское голосование, поскольку Конституция нуждается в более серьезном пересмотре, требующем созыва собрания.

"Мы считаем, что конституционный процесс, который сейчас начался, не должен завершиться голосованием в апреле. Мы считаем, что Конституция требует серьезной дополнительной переработки, выступаем за то, чтобы в стране был принят наконец-то закон о Конституционном собрании, который должен был быть принят сразу после принятия конституции в 1993 году, но не принимался властью, хотя КПРФ вносила этот законопроект. Мы сейчас разработали новый текст законопроекта и обязательно его внесем", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

В партии уверены, что Конституция в измененном виде должна приниматься на общероссийском голосовании, добавил Афонин. По мнению политика, подготовленные КПРФ 15 поправок в Конституцию, будь они вынесены сегодня на голосование, получили бы поддержку как минимум 95% россиян. "Уже в целом ряде регионов начался сбор подписей под нашими предложениями", - заключил он.

В разговоре с ТАСС Афонин уточнил, что законопроект готов и проходит доработку, но будет внесен в Госдуму, скорее всего, после принятия в третьем чтении президентского законопроекта о поправке к Конституции, "потому что нужно дальше продолжать процесс". "Объективно мы его должны попытаться обсудить уже на весенней сессии парламента", - добавил он.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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