СПЧ направил свои предложения в рабочую группу по Конституции

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил предложения членов СПЧ в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции. Об этом во вторник сообщается на сайте Совета.

"Глава СПЧ Валерий Фадеев сегодня направил предложения членов Совета в учрежденную президентом рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ", - отмечается в релизе. Уточняется, что предложения были направлены сопредседателю рабочей группы, председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

Заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора, которая также входит в состав рабочей группы, отметила, что члены Совета, в частности, предлагают "расширить число предметов совместного ведения РФ и субъектов РФ, включив в него стимулирование развития предпринимательской деятельности и содействие организации и развитию общественного контроля".

"Члены Совета предоставили большой пакет предложений, который передан в рабочую группу. Как член данной группы я представлю аргументацию коллег при рассмотрении направленных предложений. Я сама выступала с предложением об усилении поддержки, укрепления и защиты семьи", - приводятся слова Киркоры.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.

При принятии законопроекта в первом чтении депутаты установили 15-дневный срок предоставления поправок ко второму чтению. Затем Совет Госдумы принял решение продлить срок подачи поправок к президентскому законопроекту до 14 февраля.