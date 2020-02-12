В Грозном и.о. мэра назначили Ису Хаджимурадова

ГРОЗНЫЙ, 12 февраля. /ТАСС/. Грозненская городская дума приняла отставку мэра Ибрагима Закриева, который ранее был назначен руководителем администрации главы и правительства Чечни. Исполнять обязанности градоначальника будет его заместитель Иса Хаджимурадов.

"Согласно уставу города, был принят проект решения о назначении временно исполняющего обязанности мэра города Грозного, на эту должность депутатами поддержана кандидатура Исы Хаджимурадова. Также, городскими законодателями был принят проект решения о проведении конкурса на замещение должности мэра города Грозного", - сообщил журналистам председатель грозненской городской думы Заур Хизриев.

Иса Хаджимурадов с 2019 года занимал должность первого заместителя мэра Грозного. До прихода в мэрию возглавлял департамент внешних связей министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Также Хаджимурадов был депутатом парламента Чеченской Республики и имеет опыт работы на разных должностях в администрации главы и правительства.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назначил руководителем администрации главы и правительства региона Ибрагима Закриева, министром имущественных и земельных отношений Чеченской Республики - Ибрагима Таймасханова. Прежний глава ведомства Асламбек Ирасханов был переведен на должность главы Курчалоевского района.