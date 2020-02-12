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СФ ратифицировал соглашение РФ с Таджикистаном о строительстве пяти русскоязычных школ

Преподавание в этих школах будет осуществляться в соответствии с российскими образовательными стандартами

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о ратификации соглашения РФ с Таджикистаном о строительстве и техническом оснащении пяти школ с изучением русского языка в этой республике.

Межправительственное соглашение было подписано в Москве 17 апреля 2019 года. Речь в документе идет о поэтапном строительстве общеобразовательных учреждений в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде на выделенных Таджикистаном под застройку земельных участках.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, целью соглашения является поэтапное строительство в перечисленных крупнейших городах Таджикистана и определение согласованных условий финансирования материально-технического обеспечения общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке с установленной численностью до 1200 обучающихся. Преподавание в этих школах будет осуществляться в соответствии с российскими образовательными стандартами. В соглашении оговаривается, что обе стороны будут ориентироваться на приоритетность закупки и использования оборудования российского производства.

Как отмечается в заключении профильного комитета СФ по международным делам, реализация соглашения потребует выделения значительных расходов из федерального бюджета, расчет предельных объемов которых будет определен после выполнения проектно-изыскательских работ. "Комитет Совета Федерации по международным делам отмечает, что строительство и последующий ввод в эксплуатацию упомянутых школ потребует решения вопроса об их кадровом и методическом обеспечении через заключение отдельного соглашения", - говорится в документе.

Соглашение заключается сроком на пять лет. Его ратификация, как отмечают в международном комитете СФ, "послужит укреплению позиций русского языка и образования на русском языке в Республике Таджикистан".

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ТаджикистанРоссия
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