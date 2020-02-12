ЦИК передал думский мандат "Единой России" бывшему вице-премьеру Гордееву

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России постановил передать вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России" бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву. Такое решение было принято на заседании комиссии в среду.

"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Единая Россия", Гордееву Алексею Васильевичу", - говорится в постановлении ЦИК.

Кроме того, ЦИК принял решение зарегистрировать Гордеева депутатом Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании.

В свою очередь присутствующий на заседании ЦИК Гордеев поблагодарил членов комиссии за оперативное вручение думского мандата. "Обещаю, что весь свой опыт, знания, силы буду использовать на развитие страны и тех отраслей, которые в той или иной мере уже [буду] законодательно координировать. Сделаю все, чтобы сегодня законодательство России, регулирующее экономику, было наиболее располагающим к развитию, что требует сегодня и президент РФ, и сама жизнь", - сказал Гордеев.

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции "Единая Россия" Геннадия Кулика, он станет советником спикера нижней палаты Вячеслава Володина. В свою очередь генеральный совет единороссов предложил ЦИК кандидатуру Гордеева для замещения вакантного мандата. Как сообщил ранее журналистам руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов, в перспективе он намерен уступить Гордееву пост вице-спикера, чтобы сосредоточиться на работе во фракции.

Гордеев занимал должность вице-премьера России с 18 мая 2018 года по 15 января 2020 года. Дольше всех в истории новой России являлся министром сельского хозяйства: с августа 1999 года по февраль 2009 года. 26 февраля 2009 года утвержден на посту губернатора Воронежской области (переизбран в 2014 году). В декабре 2017 года назначен полпредом президента в ЦФО и занимал эту должность до мая 2018 года.

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