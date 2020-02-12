Памфилова: голосование по Конституции можно провести в будний день, сделав его нерабочим

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что общероссийское голосование по законопроекту о поправке к Конституции можно было бы провести в будний день, сделав его выходным.

"Я хорошо думаю по этому поводу [провести голосование в будний день]. Почему бы и нет, я и раньше высказывала такую позицию. Тем более, если это будет будний день, то, я полагаю, что он будет сделан нерабочим днем. Надо исходить из интересов людей - участников голосования", - сказала Памфилова журналистам в среду.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас во вторник выразил мнение, что день голосования по законопроекту о поправке к основному закону разумно сделать выходным, этот вопрос будет обсуждаться с президентом.

Другой сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее сообщил, что президентский законопроект о поправке к конституции ко второму чтению дополнят положениями о полномочиях Центризбиркома по проведению общероссийского голосования. По его словам, во второй, процедурной, статье проекта закона, которая должна вступить в силу еще до голосования, будут прописаны его дата, время, тип избирательных урн и другие организационные вопросы.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции.