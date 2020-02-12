Захарова посоветовала США потратить на науку деньги, выделенные для противодействия РФ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американским властям потратить на науку или гуманитарную помощь $700 млн, выделенных Госдепартаменту США для противодействия России.

"Эти же деньги можно пустить на гуманитарную помощь, на оказание поддержки научно-исследовательским центрам, которые должны находить ответы на важнейшие угрозы и вызовы современности", - сказала дипломат в среду на брифинге.

Ранее стало известно, что американская администрация планирует направить в 2021 финансовом году на противодействие России как минимум $700 млн по линии Госдепартамента США.

Как отмечается в пресс-релизе, исполнительная ветвь власти намерена выделить эти деньги в качестве помощи Европе, Евразии и Центральной Азии "в целях укрепления общей безопасности, обеспечения территориальной целостности союзников США, поддержки усилий стран-партнеров, направленных на отказ от российской военной техники, а также в целях устранения слабых мест в макроэкономической ситуации, которыми стремится воспользоваться правительство России". Поясняется, что под такими слабыми местами имеются в виду прежде всего "зависимость от энергоресурсов и торговли".