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Глава Дагестана анонсировал возможную отставку руководителей ряда муниципалитетов

Глава региона Владимир Васильев отметил при этом, что чем больше в регионе меняют руководителей, тем эффективнее становится работа властей в республике

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев анонсировал возможную отставку руководителей некоторых муниципалитетов республики. Об этом он заявил в среду на общем собрании Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Дагестан" в Махачкале.

"Мы скоро будем проводить учебу и, как видим, ряд руководителей [районов и городов] не останутся работать. Я, когда начинал работать, всех предупредил - мы не будем влезать в работу глав районов, тем более в вашу работу, но мы будем спрашивать с тех, кто не способен организовать работу в интересах людей. Сейчас вот с районами будем разбираться, а потом с муниципалитетами тоже. Потому что везде система должна работать. Человек не должен страдать от того, что там руководители не думают о нем", - сказал глава региона.

Он сообщил, что на одном из недавних совещаний была рассмотрена тема аварий и отключений в газовых и электросетях региона.

"Никто [на совещании] не сказал о проблеме работающих на пределе газораспределительных станций. Слушая об отказах систем газо- и электроснабжения, мы четко почувствовали, что не хватает координации в зоне ответственности чиновников: один разрешил построить, другой не проверил, третий не принял меры и вместо заявленных 11 соток получаем теплицу на гектар. Другие не посмотрели, как организовано газоснабжение самого объекта и в населенном пункте, и получаем отказ системы. Все это говорит о неспособности местной власти упреждающе решать задачи", - сказал Васильев.

Руководитель республики отметил, что "незаменимых людей нет". "Мы в этом убедились. Чем больше мы сейчас меняем руководителей, чем больше их конкурсным образом подбираем, обучаем, тем эффективнее становится наша работа. Это уже доказано. Из года в год", - добавил глава региона.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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