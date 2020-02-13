В аппарате правительства появилось новое управление

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что численность сотрудников аппарата правительства не изменилась, но структура поменялась.

"Мы утвердили сегодня новую структуру аппарата правительства. У нас появилось одно новое управление - по развитию приоритетных территорий, Юрий Петрович Трутнев [вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе] будет его курировать", - сказал глава кабинета министров на заседании правительства.

Мишустин подчеркнул: "При этом общая численность аппарата не изменилась".