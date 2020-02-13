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В аппарате правительства появилось новое управление

Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что речь идет об управлении по развитию приоритетных территорий

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что численность сотрудников аппарата правительства не изменилась, но структура поменялась.

"Мы утвердили сегодня новую структуру аппарата правительства. У нас появилось одно новое управление - по развитию приоритетных территорий, Юрий Петрович Трутнев [вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе] будет его курировать", - сказал глава кабинета министров на заседании правительства.

Мишустин подчеркнул: "При этом общая численность аппарата не изменилась".

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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