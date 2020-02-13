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В Крыму считают пока невозможным вести переговоры о подаче воды с Украиной

Постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов отметил, что перекрытие Северо-Крымского канала украинской стороной является явным гуманитарным преступлением

ЯЛТА /Республика Крым/, 13 февраля. /ТАСС/. Переговоры с Украиной по вопросу возобновления поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу на данный момент невозможны, пока в Киеве пытаются использовать эту тему как инструмент для шантажа, заявил журналистам в четверг в кулуарах международной конференции "Ялта-1945: уроки истории" заместитель председателя Совета министров республики - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

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Во вторник глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что возобновить прерванную после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подачу воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров можно в обмен на передачу под контроль Киева всей территории Донбасса. Позднее новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак, выступающий одним из главных переговорщиков с Россией, заявил, что "никогда не говорил с российской стороной на переговорах по Донбассу о подаче воды в Крым". Предложение Арахамии Ермак назвал личным мнением парламентария. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистами, что вопрос подачи воды в Крым можно обсуждать, но без каких-либо "разменов".

"При таких репликах и высказываниях, которые они допускают, они показывают, что пока с ними не о чем разговаривать. [Допускаются высказывания] типа: продайте нам Донбасс за воду. Во-первых, с Донбассом они сами должны разговаривать - причем здесь крымская вода?", - сказал Мурадов.

Он также напомнил, что именно с украинской стороны был перекрыт Северо-Крымский канал и взорваны линии электропередачи, питающие энергосистему Крыма. При этом Россия могла перекрыть притоки Днепра, которые протекают по ее территории, но не сделала этого.

"Вода у нас общая, с российской территории течет. И их перекрытие канала является явным гуманитарным преступлением против Крыма. Но мы все равно справляемся с этой ситуацией", - отметил постпред Крыма.

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