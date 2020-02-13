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Путин: в будущем роль парламента в назначении генпрокурора и силовиков может возрасти

Президент уверен, что в консультациях в парламенте при назначении генпрокурора и руководителей силовых структур "есть смысл"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключает, что в перспективе роль парламента при назначении генерального прокурора и руководителей силовых структур может возрасти.

"Не исключаю того, что в будущем можно было бы перейти к более жесткому регулированию при приведении этих должностных лиц [генпрокурора, глав силовых структур] к служебным обязанностям вплоть до утверждения ", - сказал глава государства на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Во время обсуждения прозвучало мнение, что понятие "проведение консультаций" в парламенте при назначении на должности генпрокурора и руководителей силовых структур для внесения в Конституцию слишком абстрактное, следует использовать другую формулировку, например, "согласие". "Это [консультации] конституционная норма, и во многих странах применяется, консультации понятно что такое, это не междусобойчик за рюмкой чая, а это совсем другая история", - возразил Путин.

Он напомнил, что "сегодня руководители силового блока вообще не появляются публично и ни перед кем не отчитываются, назначаются президентом, с ним встречаются и докладывают о результатах своей работы, все". "В целом, конечно, утверждение всех должностных лиц различными палатами парламента - это вполне обоснованная вещь, но имея в виду, что сегодня вообще не проводится никаких публичных мероприятий в этой связи, а предложено провести консультации, это уже появление кандидатов на эти должности в общественном пространстве и с определенными отчетами", - отметил Путин.

Глава государства заявил: "Я не согласен в том, что это [консультации] пустой звон. И президента это будет ограничивать, в том числе и будущего". "Вот человек пришел, промямлил что-то невразумительное на этих консультациях и, громко хлопая калошами, удалился в отпуск в сторону моря теплого. Такого человека президент не назначит", - привел пример Путин. Он уверен, что в консультациях в парламенте при назначении генпрокурора и руководителей силовых структур "есть смысл".

"Поэтому на первом этапе, мне кажется, этого достаточно", - подчеркнул президент. По его мнению, смысл консультаций в том, что "люди смотрят на человека, с ним общаются, дают свои рекомендации главе государства". "Так просто отмахнуться от этих рекомендаций никому не удастся", - уверен президент.

Парламентский контроль

Путин поддержал внесение в Конституцию отдельного положения о парламентском контроле. Соответствующее предложение внес депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин.

"Можно, мне кажется, что это интересно, правильно", - отреагировал Путин на инициативу.

Афонин отметил, что члены рабочей группы поддерживают предложенную президентом идею усиления роли парламента. При этом, обратил он внимание, "есть такая важная функция у парламента (она важна не только в РФ, но и во всем мире) - это парламентский контроль". "У нас сейчас есть федеральный закон [о парламентском контроле], но он, к сожалению, действует не так, как хотелось бы", - посетовал депутат, предложив в этой связи "внести в Конституцию отдельную статью, которая говорит о парламентском контроле". По его мнению, председатели заксобраний "могут это положение уже транслировать на принятие соответствующих законов на месте". "Это борьба с коррупцией и дополнительный контроль над [исполнительной] властью", - обосновал представитель КПРФ свою инициативу.

12 февраля профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поступившую ко второму чтению президентского законопроекта о поправке к Конституции норму по закреплению в Основном законе положения о том, что Совет Федерации и Госдума вправе осуществлять парламентский контроль, "в том числе направлять парламентские запросы в государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов". Автором данной поправки выступил Афонин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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