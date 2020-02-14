Комиссия Госдумы отследит получателей $24 млн от США на борьбу с "российской пропагандой"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России будет отслеживать, каким именно организациям за рубежом будут направлены средства, которые администрация США планирует потратить для борьбы с так называемой российской пропагандой. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил член комиссии, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

По его словам, это решение было принято на заседании комиссии в четверг. "Я внес предложение, чтобы комиссия взяла на себя функцию мониторинга логистики продвижения этих денег: куда они идут, в какие страны, через какие организации, через какие НКО они [США] будут воздействовать на нашу "пропаганду", как они там пишут", - сказал Шхагошев, заметив, что готов курировать это направление. "Комиссия со мной согласилась, мы будем эту работу вести", - добавил депутат.

Парламентарий пояснил, что администрация президента США Дональда Трампа ранее попросила Конгресс предусмотреть в бюджете страны на предстоящий финансовый год $700 млн на противодействие России. "Отдельной статьей $24 млн предложено выделить на противодействие "пропаганде РФ", - добавил Шхагошев. Он выразил уверенность в том, что это финансирование будет поступать тем СМИ, которые ранее уже попадали в поле зрения думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России.

Согласно распространенным в понедельник справочным материалам Белого дома, американская администрация планирует направить в 2021 финансовом году на противодействие России как минимум $700 млн по линии Госдепартамента. $24 млн заложено для Центра глобального взаимодействия Госдепартамента "в целях противодействия российской пропаганде и дезинформации", говорится в документах административно-бюджетного управления Белого дома. Основными целями работы этого центра провозглашены борьба с террористической пропагандой, а также противодействие информационному влиянию со стороны таких стран, как Китай, КНДР и Россия.