Бывший глава Калужской области Артамонов станет сенатором

КАЛУГА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии представления врио главы региона Владиславы Шапши сообщил, что новый руководитель области подпишет документы о назначении его членом Совета Федерации.

"Сегодня Владислав Валерьевич [Шапша], он мне об этом сказал, подпишет представление в Совет Федерации, чтобы я был его представителем. Я благодарю и обещаю с честью выполнять свои обязанности", - сказал бывший губернатор.

Президент РФ Владимир Путин 13 февраля принял отставку возглавлявшего Калужскую область с 2000 года Артамонова по собственному желанию. Врио главы Калужской области стал глава администрации Обнинска Шапша.