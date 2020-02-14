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Бывший глава Калужской области Артамонов станет сенатором

Анатолий Артамонов пообещал с честью выполнять свои обязанности на новом посту

КАЛУГА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии представления врио главы региона Владиславы Шапши сообщил, что новый руководитель области подпишет документы о назначении его членом Совета Федерации.

"Сегодня Владислав Валерьевич [Шапша], он мне об этом сказал, подпишет представление в Совет Федерации, чтобы я был его представителем. Я благодарю и обещаю с честью выполнять свои обязанности", - сказал бывший губернатор.

Президент РФ Владимир Путин 13 февраля принял отставку возглавлявшего Калужскую область с 2000 года Артамонова по собственному желанию. Врио главы Калужской области стал глава администрации Обнинска Шапша.

Теги
Артамонов, Анатолий ДмитриевичРоссияКалужская область
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