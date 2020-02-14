Путин утвердил новый состав Совета при президенте по противодействию коррупции

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте РФ по противодействию коррупции и состав президиума этого совета. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

В новом составе остались председатель СК Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Генеральный прокурор Игорь Краснов вошел в состав совета по согласованию.

Также в состав совета были включены вице-премьер - глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, помощник президента РФ Максим Орешкин и другие. В совет, возглавляемый президентом РФ, входит еще 27 человек.

Совет при президенте РФ по противодействию коррупции - консультативный орган при главе государства, образованный указом президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2008 года "О мерах по противодействию коррупции". Среди основных задач совета - подготовка предложений главе государства в сфере государственной политики противодействия коррупции, координация работы федеральных и региональных органов исполнительной власти по борьбе с ней, контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции.