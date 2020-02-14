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Кризис на Украине

Косачев считает, что Зеленский должен построить "город-сад" для жителей Донецка и Луганска

По словам главы комитета СФ по международным делам, в минских соглашениях есть план фундамента для такого города

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует начать строительство "города-сада" для жителей Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), а не для переселенцев из Крыма. Такое мнение в пятницу выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Зеленский в четверг заявил о планах строительства в Херсонской области "города-сада" для переселенцев из Крыма, среди которых более 500 семей крымских татар. Как отмечается на сайте главы государства, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая прошла 3 февраля в Киеве.

"У Зеленского и его команды пока еще есть шанс на созидание. Но строить надо не потемкинскую деревню где-то по соседству, а реальный город-сад в Донецке и Луганске - достаточно узнать для этого настроения живущих там людей и пойти им навстречу", - отметил Косачев.

По его словам, в минских соглашениях есть план фундамента для такого города. "А сады не заставят себя ждать, если Зеленский оставит прожектерство и начнет заниматься реальным строительством демократической и свободной Украины для всех без исключения ее граждан. Пока еще граждан. Пока и они не переехали с Украины, как это сделали окончательно и бесповоротно крымчане", - подчеркнул сенатор.

По его мнению, Украина не смогла стать для Крыма "ни домом, ни садом ни в советские, ни в незалежные времена". "Как все еще не способна она [Украина] стать домом-садом для жителей многих других регионов пока еще Украины, прежде всего русскоязычных", - заключил Косачев.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаСШАТурцияРоссияКризис на УкраинеЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир Александрович
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