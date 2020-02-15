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Лавров пошутил со спецпосланником ООН Педерсеном о количестве сирийских экспертов

Встреча проходит в закрытом формате

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу со спецпосланником ООН Гейром Педерсеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Встреча проходит в закрытом формате.

Под камеры Лавров и Педерсен обменялись лишь приветственными словами. Лавров при этом обратил внимание на то, что спецпосланник ООН пришел на встречу с российской делегацией в сопровождении всего лишь одного эксперта. "Вы думаете, мне нужно больше?" - ответил на это Педерсен.

"Нет, возможно, даже меньше", - отметил, улыбаясь, Лавров.

14-16 февраля глава МИД РФ принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В субботу министр выступит на конференции, также состоится серия двусторонних встреч министра с коллегами из различных стран.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияКризис в СирииПедерсен, ГейрМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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