Лавров: "пятерка" СБ ООН ответственна за безопасность, но не является "закрытым клубом"

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил провести саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН из-за того, что эти страны несут особую ответственность за поддерживание общемировой безопасности. Об этом заявил в Мюнхене в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на круглом столе форума "Примаковские чтения" в рамках конференции.

"Пару недель назад в Иерусалиме президент Владимир Путин выступил с инициативой о саммите стран - постоянных членов Совбеза ООН. Не потому, что это какой-то закрытый клуб для избранных стран, а потому, что по Уставу ООН, который, слава богу, еще жив, на них лежит особая ответственность за все происходящее в сфере поддержания глобального мира и безопасности", - сказал он.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Ранее Лавров сообщил, что Китай и Франция уже поддержали эту инициативу. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик информировал, что руководство ООН также приветствовало бы проведение такого саммита.