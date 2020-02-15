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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Лавров призвал Запад отказаться от нагнетания призрака "российской угрозы"

Глава МИД подчеркнул, что в европейских делах особенно остро ощущается кризис доверия

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога по вопросам безопасности в Европе.

"Пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома "российской угрозы" и вспомнить о том, что нас объединяет", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что в европейских делах "особенно остро ощущается" кризис доверия. "Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов сверх всякой меры - все это генерирует непредсказуемость. В "железе" воссоздается структура противостояния "холодной войны", - отметил Лавров.

По словам министра, отправной точной диалога по европейской безопасности "должен лечь принцип равной неделимости безопасности", который зафиксирован в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года и декларации Астанинского саммита ОБСЕ 2010 года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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