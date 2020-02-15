Лавров заявил, что победа над терроризмом в Идлибе неизбежна

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, отвечая на вопросы участников Мюнхенской конференции по безопасности, назвал неизбежной победу над терроризмом в сирийской провинции Идлиб.

"В вашем вопросе звучал Идлиб, [видится] неизбежность победы над терроризмом. Уже несколько раз наши американские коллеги объявляли, что они победили ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство", запрещено в РФ), и что они терроризм уничтожили в принципе в Сирии, как и в Ираке. Потом эта гидра поднимает голову, и напомню, что, кроме ИГИЛ, есть Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), которая сейчас называется "Хайят Тахрир аш-Шам", которая причислена СБ ООН к террористическим организациям. Сейчас эта организация и контролирует большую часть идлибской зоны безопасности, которая представляет проблему. Это один из последних очагов терроризма, по крайней мере единственный на западном берегу Евфрата", - подчеркнул министр.

Лавров указал на то, что задача обеспечения выполнения достигнутых на высшем уровне российско-турецких договоренностей относительно сирийской провинции сложная, но работа по этому направлению продолжается. "Те договоренности, которые мы с Турцией достигли, а сегодня я встречался с моим коллегой и другом [главой МИД Турции] Мевлютом Чавушоглу, предполагают и обеспечение прекращения огня, и создание демилитаризованной зоны, но самое главное - отмежевание нормальной оппозиции от террористов. Эти договоренности ни коим образом не предполагают отказ от бескомпромиссной борьбы с террористической угрозой", - сказал он.

По его словам, сложной эта задача является, поскольку "террористы пытаются использовать гражданское население в качестве живого щита". "Мы все это видели в печально известном лагере Эр-Рукбан, и Эль-Холь, который находится под контролем сотрудничающих с американцами курдских отрядов, да и в других регионах мира. Поэтому задача сложная, контакты между Россией и Турцией на уровне экспертов, военных, дипломатов, служб безопасности продолжаются с целью найти пути выполнения тех договоренностей по Идлибу, которые я упомянул", - отметил Лавров.

Он напомнил, что на следующей неделе состоятся новые контакты в Москве с участием представителей внешнеполитических, оборонных и разведывательных ведомств в Москве.