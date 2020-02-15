Главы МИД России и Китая обсудили ряд двусторонних вопросов и острые мировые проблемы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности острые международные проблемы и рассмотрели график предстоящих политических контактов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В беседе был обсужден ряд тем двусторонней повестки дня с акцентом на предстоящие контакты на высшем уровне, а также ход подготовки к очередной встрече министров иностранных дел России, Индии и Китая. Состоялся традиционно доверительный обмен мнениями по наиболее актуальным международным проблемам", - отметили в министерстве.

"Беседа вновь продемонстрировала высокую степень совпадения оценок и подходов Москвы и Пекина, что обеспечивает эффективность российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, играющего конструктивную роль в формировании более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка", - добавили в российском внешнеполитического ведомстве.

Международная конференция по безопасности открылась в пятницу в административном центре Баварии. 56-й по счету форум принимает около 800 участников - политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россию на нем представляет Лавров.