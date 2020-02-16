Посол России в Турции прокомментировал угрозы в свой адрес

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Авторы угроз, поступающих в адрес посольства России в Турции, могут не отдавать себе отчет в том, что их действия запускают "цепную реакцию" ксенофобии, злобы и ненависти. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в воскресенье в интервью телеканалу "Звезда".

Ранее Ерхов заявил, что ему начали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По словам пресс-атташе российского диппредставительства Ирины Касимовой, турецкие власти приняли дополнительные меры по охране посольства.

"Те, кто их (угрозы) пишут, могут не вполне отдавать себе отчет в том, что они запускают цепную реакцию ксенофобии, злобы и ненависти, которая в конце концов может найти практическое проявление. Многие специалисты сейчас вспоминают, что та информационно-пропагандистская обстановка, которая сложилась в последние дни, сильно напоминает обстановку, которая имела место здесь пять лет назад, и все мы прекрасно помним, чем это кончилось", - сказал он, назвав поступающие угрозы и оскорбления недопустимыми, поскольку "речь идет не о посольстве или после, а о России и всех ее представителях".

Глава российской дипмиссии в Турции добавил, что угрозы продолжают поступать, но при этом "информационное пространство вокруг темы безопасности российских загранучреждений, и вообще вокруг России, в последние, скажем так, часы существенно подчищено". "Я думаю, это следствие того общественного интереса, который был проявлен к этой теме. И тем, кто это делает, мы тоже признательны, потому что это важно", - пояснил дипломат.

Ерхов отметил, что меньше всего стоит беспокоиться за его личную безопасность и назвал эффективными меры турецкой стороны по усилению охраны посольства РФ. "Конечно, посла охраняют, посол в безопасности. Но мы же не можем приставить охрану ко всем сотрудникам наших загранучреждений", - сказал он.

Посол РФ в Турции напомнил, что в подобных вопросах нужна "крайняя осторожность и крайняя щепетильность", поскольку нельзя допустить разжигания ненависти между народами. "Это важно и потому, что такого рода общественная атмосфера может привести к тому, что под угрозой окажется все здание турецко-российских отношений. Это очень большой, очень важный для наших стран и народов комплекс взаимосвязей, который на протяжении последних лет кропотливо выстраивался тщательными, выверенными усилиями десятков тысяч человек, сверху донизу, начиная с наших президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которые внесли немалый личный вклад в развитие двусторонних связей в последнее время. Наши страны нужны друг другу, наши страны заинтересованы друг в друге, и мы этот потенциал должны сохранить и преумножить", - резюмировал он.