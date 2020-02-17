{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков ответил на заявление Макрона о "попытке" России повлиять на выборы во Франции

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не вмешивается в дела других стран

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. РФ не допускает возможности вмешательства в дела других стран, в том числе Франции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что третьи стороны, в том числе Россия, якобы могут попытаться оказать влияние на будущие выборы во Франции.

"Нет, Россия категорически против того, чтобы другие страны вмешивались в ее собственные внутренние дела. И мы не допускаем возможности, чтобы Россия делала то же самое в отношении других стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос, имеют ли место подобные попытки вмешательства в дела Франции со стороны РФ.

Теги
РоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
Реклама на ТАСС
Кремль исходит из того, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей СССР
Судья КС Константин Арановский ранее назвал Советский Союз "незаконно созданным государством" и заявил, что РФ не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС