Песков ответил на заявление Макрона о "попытке" России повлиять на выборы во Франции

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. РФ не допускает возможности вмешательства в дела других стран, в том числе Франции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что третьи стороны, в том числе Россия, якобы могут попытаться оказать влияние на будущие выборы во Франции.

"Нет, Россия категорически против того, чтобы другие страны вмешивались в ее собственные внутренние дела. И мы не допускаем возможности, чтобы Россия делала то же самое в отношении других стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос, имеют ли место подобные попытки вмешательства в дела Франции со стороны РФ.