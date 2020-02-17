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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Рябков обсудил с послом Великобритании в России ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

Состоялся обмен мнениями с акцентом на вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, отмечается в сообщении МИД РФ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил в понедельник с послом Великобритании Деборой Броннерт ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и другие вопросы контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня с акцентом на вопросы нераспространения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями. Особое внимание было уделено проблематике СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также проблематике поддержания стратегической стабильности", - указывается в тексте.

Теги
ИранВеликобританияРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей АлексеевичБроннерт, Дебора
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