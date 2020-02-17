Бывший пензенский вице-губернатор Савин войдет в состав правительства региона

ПЕНЗА, 17 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, оправданный судом по делу о мошенничестве с земельным участком, станет заместителем председателя правительства региона с 18 февраля. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

"Валерий Савин с завтрашнего дня приступает к работе в правительстве Пензенской области на должности заместителя председателя", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, она пока не располагает информацией о том, какое направление работы будет курировать Савин на новой должности.

Савин занимал должность вице-губернатора Пензенской области с декабря 2015 по ноябрь 2017 года. В декабре 2017 года стало известно, что против него возбудили уголовное дело о мошенничестве с земельным участком. Ленинский районный суд Пензы 28 июня 2019 года оправдал Савина.

Суд счел недоказанными доводы следствия о том, что, занимая свою должность, он незаконно оформил в собственность участок, примыкавший к землям садоводческого некоммерческого товарищества "Искра-1" в Пензе и находившийся в муниципальной собственности. Прокуратура региона направила апелляционное представление на приговор, требуя пересмотра дела, однако в ноябре Пензенский областной суд оставил его без удовлетворения.