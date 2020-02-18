Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

РИМ, 18 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу на встрече с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в Риме обсудят вопросы стратегической стабильности, сотрудничество в военно-технической сфере, контроль над вооружениями и ситуацию в Ливии и Сирии.

"Рассчитываем на позитивную отдачу от российско-итальянских переговоров министров иностранных дел и обороны в Риме 18 февраля. Рассматриваем их как хорошую возможность провести комплексный анализ ключевых проблем современности, попытаться выйти на скоординированные шаги", - заявил глава МИД РФ в преддверии встречи в интервью итальянской газете La Stampa.

Состоятся также отдельные консультации между Лавровым и Ди Майо, Шойгу и Гуэрини. Кроме того, российских министров примет глава кабмина Италии Джузеппе Конте.

Формат "2+2" с Италией действует с 2009 года, однако в его работе был большой перерыв из-за ухудшения отношений между Россией и европейскими странами после государственного переворота на Украине. Первые три встречи состоялись в 2010, 2012 и 2013 годах. Лишь в марте 2016 года была достигнута договоренность о возобновлении его работы, и только теперь Москва и Рим смогли организовать такую встречу. При этом отношения между Россией и Италией даже после 2014 года оставались достаточно хорошими, а контакты по линии глав МИД - регулярными. Последняя двусторонняя встреча Лаврова с Ди Майо состоялась в Риме в декабре 2019 года.

Россия и Европа

Европейские страны все больше понимают необходимость диалога с Москвой и неэффективность санкционного давления на РФ. Об этом на Мюнхенской конференции говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Подобные взгляды распространены и в Риме. Прагматичный подход Италии к внешней политике отмечал Лавров в интервью "Стампе". "Выражается заинтересованность в выстраивании российско-еэсовского диалога на прагматичной, взаимовыгодной, неконфронтационной основе", - отметил он, подчеркнув, что Россия приветствует такой настрой.

В интервью ТАСС в преддверии переговоров в Риме Ди Майо напомнил о старых традициях дружбы между двумя странами и выразил намерение содействовать диалогу между Москвой и Западом. "Италия всегда стремилась играть роль моста между Россией и Западом, чтобы предотвратить ухудшение отношений и способствовать обретению общих основ для сотрудничества", - сказал он.

Ди Майо также выступил за обсуждение с Россией вопросов, связанных со стратегической стабильностью, в том числе относительно моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. "Необходимо избежать новой гонки вооружений. Мы достаточно обеспокоены развертыванием ракетных систем средней и меньшей дальности в Европе, - указал глава МИД Италии. - Если в письме президента РФ Владимира Путина предлагается дискуссия по этим темам, полагаю, что Европе не следует уклоняться от такого диалога".

Встреча в формате "2+2" может стать конкретным шагом в реализации подобных заявлений, а заодно и показателем серьезности намерений Европы искать новые пути в отношениях с Россией и в своей внешней политике в целом.

ВТС и Ливия

Как отметили в МИД РФ в преддверии переговоров, в контактах глав Минобороны будут затрагиваться вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Обсуждение подобных тем со странами НАТО - редкость, но не исключение. Сотрудничество в сфере ВТС активно развивается у России с Турцией, которая также является членом альянса.

Важной темой предстоящих переговоров станет ситуация в Ливии. Италия в силу соседства и колониального прошлого имеет достаточно сильное влияние в африканской стране. Сейчас там удалось установить перемирие между силами Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии, в начале января готовившейся к штурму Триполи. Однако перемирие остается хрупким, а поставки оружия в страну, вопреки оружейному эмбарго ООН, продолжаются. Это грозит новой вспышкой насилия.

На переговорах, вероятно, также будут затронуты вопросы ситуации на Украине и в Сирии. Однако европейские страны к украинской теме постепенно утрачивают интерес: на конференции в Мюнхене она звучала достаточно скромно, гораздо большее внимание участники уделяли предполагаемой угрозе со стороны Китая и ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об Идлибе, очевидно, речь пойдет и в Риме. В отличие от Ливии тут у Италии гораздо меньше рычагов влияния.